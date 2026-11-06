S&P 500-Wert Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expand Energy von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Expand Energy-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Expand Energy-Anteile bei 65.82 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expand Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 151.930 Expand Energy-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’965.66 USD, da sich der Wert einer Expand Energy-Aktie am 05.11.2026 auf 85.34 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.66 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Expand Energy belief sich zuletzt auf 20.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch