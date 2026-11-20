Vor 1 Jahr wurde das Expand Energy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Expand Energy-Aktie bei 114.50 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expand Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 8.734 Expand Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 82.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 720.00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28.00 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Expand Energy belief sich zuletzt auf 19.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch