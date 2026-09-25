S&P 500-Wert Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expand Energy-Investment von vor einem Jahr verloren

Die Expand Energy-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Expand Energy-Papier bei 104.38 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 95.804 Expand Energy-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 88.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’490.13 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 8’490.13 USD entspricht einer negativen Performance von 15.10 Prozent.

Expand Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20.17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch