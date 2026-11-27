Am 27.11.2023 wurde die Expand Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 81.56 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 122.609 Expand Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Expand Energy-Aktien wären am 25.11.2026 10’638.79 USD wert, da der Schlussstand 86.77 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6.39 Prozent.

Der Marktwert von Expand Energy betrug jüngst 19.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch