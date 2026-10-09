Expand Energy Aktie 59901228 / US1651677353
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Expand Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expand Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expand Energy-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Expand Energy-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 65.78 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 15.202 Expand Energy-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’350.87 USD, da sich der Wert eines Expand Energy-Anteils am 08.10.2026 auf 88.86 USD belief. Damit wäre die Investition 35.09 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Expand Energy belief sich jüngst auf 20.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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