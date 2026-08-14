S&P 500-Wert Expand Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expand Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Expand Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 56.79 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 176.087 Expand Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Expand Energy-Anteile wären am 13.08.2026 16’671.95 USD wert, da der Schlussstand 94.68 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 66.72 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Expand Energy belief sich jüngst auf 22.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch