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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Exelon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelon von vor einem Jahr verloren
Anleger, die vor Jahren in Exelon-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 1 Jahr wurde die Exelon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 48.04 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Exelon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20.818 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 44.43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 924.95 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 7.50 Prozent.
Der Börsenwert von Exelon belief sich zuletzt auf 45.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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