S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eversource Energy-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Eversource Energy-Aktie an diesem Tag bei 84.69 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Eversource Energy-Aktie investierten, hätten nun 1.181 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 76.16 USD, da sich der Wert einer Eversource Energy-Aktie am 02.10.2026 auf 64.50 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 23.84 Prozent.

Eversource Energy wurde am Markt mit 24.32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch