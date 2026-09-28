Eversource Energy Aktie 27018501 / US30040W1080
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eversource Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Eversource Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Eversource Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Eversource Energy-Anteile an diesem Tag 57.36 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Eversource Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 174.338 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 63.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’100.07 USD wert. Mit einer Performance von +11.00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Eversource Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 23.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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