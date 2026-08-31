S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eversource Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Eversource Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 63.82 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 15.669 Eversource Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’110.00 USD, da sich der Wert einer Eversource Energy-Aktie am 28.08.2026 auf 70.84 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’110.00 USD entspricht einer Performance von +11.00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Eversource Energy einen Börsenwert von 26.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch