S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eversource Energy von vor 10 Jahren eingebracht

Am 09.11.2016 wurden Eversource Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 53.23 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 187.864 Eversource Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 69.84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’120.42 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31.20 Prozent angezogen.

Am Markt war Eversource Energy jüngst 26.37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch