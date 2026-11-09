|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Eversource Energy-Anlage?
|
09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eversource Energy von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Eversource Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 09.11.2016 wurden Eversource Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 53.23 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 187.864 Eversource Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 69.84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’120.42 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31.20 Prozent angezogen.
Am Markt war Eversource Energy jüngst 26.37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eversource Energy
|
16:02
|S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eversource Energy von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Ausblick: Eversource Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.11.26
|S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.10.26
|S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eversource Energy von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Eversource Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
19.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Montagshandel in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Eversource Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eversource Energy-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Eversource Energy
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.