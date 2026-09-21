Eversource Energy Aktie 27018501 / US30040W1080
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eversource Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Eversource Energy gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Eversource Energy-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 67.00 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Eversource Energy-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.925 Eversource Energy-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 1’010.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67.72 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1.07 Prozent zugenommen.
Alle Eversource Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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