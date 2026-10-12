Eversource Energy Aktie 27018501 / US30040W1080
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Eversource Energy-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Eversource Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Eversource Energy-Papier bei 52.58 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Eversource Energy-Aktie investiert hat, hat nun 19.019 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 65.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’250.10 USD wert. Damit wäre die Investition 25.01 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Eversource Energy eine Marktkapitalisierung von 24.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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