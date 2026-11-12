S&P 500-Wert Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everpure A von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Everpure A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Everpure A-Anteile an diesem Tag bei 28.20 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Everpure A-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35.461 Everpure A-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 3’776.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106.50 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 277.66 Prozent zugenommen.

Everpure A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch