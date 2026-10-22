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|Everpure A-Investment
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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everpure A von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Everpure A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Everpure A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Everpure A-Papier 12.50 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Everpure A-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 80.000 Everpure A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’474.40 USD, da sich der Wert einer Everpure A-Aktie am 21.10.2026 auf 130.93 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 947.44 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Everpure A eine Börsenbewertung in Höhe von 42.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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