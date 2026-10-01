Everpur a Aktie 29263292 / US74624M1027
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everpure A-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Everpure A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden Everpure A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Everpure A-Papier an diesem Tag 85.69 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Everpure A-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.670 Everpure A-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130.78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’526.20 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52.62 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Everpure A bezifferte sich zuletzt auf 43.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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