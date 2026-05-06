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Evergy Aktie 42049223 / US30034W1062

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Dividendenpapier 06.05.2026 16:36:24

S&P 500-Wert Evergy-Aktie: Über diese Dividende können sich Evergy-Aktionäre freuen

S&P 500-Wert Evergy-Aktie: Über diese Dividende können sich Evergy-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Evergy-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Evergy
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Evergy am 05.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2.70 USD für das Jahr 2025. Damit wurde die Evergy-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3.85 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung von Evergy beträgt 613.10 Mio. USD. Damit wurde die Evergy-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 2.75 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte der Evergy-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 81.61 USD. Das Evergy-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3.72 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 4.22 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Evergy via NASDAQ 31.52 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 51.97 Prozent besser entwickelt als der Evergy-Kurs.

Evergy- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2.77 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3.39 Prozent sinken.

Schlüsseldaten der Evergy-Aktie

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Evergy beläuft sich aktuell auf 18.934 Mrd. USD. Das Evergy-KGV beläuft sich aktuell auf 19.79. Der Umsatz von Evergy betrug in 2025 5.920 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 3.66 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Brian A Jackson / Shutterstock.com
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