S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Evergy-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 66.92 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Evergy-Aktie investiert, befänden sich nun 149.432 Evergy-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’459.65 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 24.60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Evergy bezifferte sich zuletzt auf 19.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch