Everest Reinsurance Group Aktie 1043303 / BMG3223R1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Everest Reinsurance Group-Performance
|
12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Everest Reinsurance Group von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Everest Reinsurance Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 3 Jahren wurde das Everest Reinsurance Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Everest Reinsurance Group-Papiers betrug an diesem Tag 393.88 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Everest Reinsurance Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.539 Everest Reinsurance Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 368.37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 935.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6.48 Prozent verringert.
Der Everest Reinsurance Group-Wert an der Börse wurde auf 14.08 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Everest Reinsurance Group Ltd.
Analysen zu Everest Reinsurance Group Ltd.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.