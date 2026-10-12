S&P 500-Wert Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Everest Reinsurance Group von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Everest Reinsurance Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Everest Reinsurance Group-Papiers betrug an diesem Tag 393.88 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Everest Reinsurance Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.539 Everest Reinsurance Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 368.37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 935.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6.48 Prozent verringert.

Der Everest Reinsurance Group-Wert an der Börse wurde auf 14.08 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch