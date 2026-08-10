Everest Reinsurance Group Aktie 1043303 / BMG3223R1088
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everest Reinsurance Group von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Everest Reinsurance Group gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Everest Reinsurance Group-Aktie statt. Der Schlusskurs des Everest Reinsurance Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 329.80 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Everest Reinsurance Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.032 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 1’136.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 374.96 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13.69 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Everest Reinsurance Group eine Börsenbewertung in Höhe von 14.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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