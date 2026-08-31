Everest Reinsurance Group Aktie 1043303 / BMG3223R1088
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everest Reinsurance Group von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Everest Reinsurance Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Everest Reinsurance Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Everest Reinsurance Group-Papier an diesem Tag bei 193.38 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5.171 Everest Reinsurance Group-Aktien. Die gehaltenen Everest Reinsurance Group-Anteile wären am 28.08.2026 1’952.68 USD wert, da der Schlussstand 377.61 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 95.27 Prozent erhöht.
Everest Reinsurance Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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