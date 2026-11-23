Am 23.11.2016 wurde die Everest Reinsurance Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Everest Reinsurance Group-Papiers betrug an diesem Tag 209.67 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Everest Reinsurance Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.769 Everest Reinsurance Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 2’012.59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 421.98 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 101.26 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Everest Reinsurance Group einen Börsenwert von 15.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch