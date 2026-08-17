Everest Reinsurance Group Aktie 1043303 / BMG3223R1088
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everest Reinsurance Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Everest Reinsurance Group-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Everest Reinsurance Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 347.19 USD. Bei einem Everest Reinsurance Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28.803 Everest Reinsurance Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 370.11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’660.16 USD wert. Mit einer Performance von +6.60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Everest Reinsurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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