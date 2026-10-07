S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Essex Property Trust von vor 5 Jahren verloren

Das Essex Property Trust-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 329.27 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.037 Essex Property Trust-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 272.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 827.56 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -17.24 Prozent.

Jüngst verzeichnete Essex Property Trust eine Marktkapitalisierung von 17.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch