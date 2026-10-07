Essex Property Trust Aktie 224846 / US2971781057
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Essex Property Trust von vor 5 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Essex Property Trust-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Das Essex Property Trust-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 329.27 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.037 Essex Property Trust-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 272.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 827.56 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -17.24 Prozent.
Jüngst verzeichnete Essex Property Trust eine Marktkapitalisierung von 17.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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