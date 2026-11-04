S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Essex Property Trust von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das Essex Property Trust-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Essex Property Trust-Anteile bei 331.98 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Essex Property Trust-Papier investiert hätte, hätte er nun 30.122 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Essex Property Trust-Aktien wären am 03.11.2026 7’979.40 USD wert, da der Schlussstand 264.90 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20.21 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Essex Property Trust betrug jüngst 17.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch