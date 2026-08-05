Essex Property Trust Aktie 224846 / US2971781057
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Essex Property Trust von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Essex Property Trust-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Essex Property Trust-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Essex Property Trust-Papier letztlich bei 243.92 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.100 Essex Property Trust-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’177.48 USD, da sich der Wert eines Essex Property Trust-Anteils am 04.08.2026 auf 287.21 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17.75 Prozent erhöht.
Insgesamt war Essex Property Trust zuletzt 18.37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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