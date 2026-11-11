S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Essex Property Trust-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Essex Property Trust-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Essex Property Trust-Anteile bei 215.33 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Essex Property Trust-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.464 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 128.06 USD, da sich der Wert eines Essex Property Trust-Papiers am 10.11.2026 auf 275.75 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28.06 Prozent angewachsen.

Essex Property Trust war somit zuletzt am Markt 17.62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch