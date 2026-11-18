Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Essex Property Trust-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 253.58 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Essex Property Trust-Aktie investierten, hätten nun 3.944 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 271.00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’068.70 USD wert. Damit wäre die Investition 6.87 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Essex Property Trust einen Börsenwert von 17.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch