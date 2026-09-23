S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Essex Property Trust-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Essex Property Trust-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Essex Property Trust-Anteile betrug an diesem Tag 267.84 USD. Bei einem Essex Property Trust-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37.336 Essex Property Trust-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Essex Property Trust-Papiere wären am 22.09.2026 10’258.36 USD wert, da der Schlussstand 274.76 USD betrug. Mit einer Performance von +2.58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Essex Property Trust-Wert an der Börse wurde auf 17.39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch