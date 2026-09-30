Essex Property Trust Aktie 224846 / US2971781057
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Essex Property Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Essex Property Trust-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Essex Property Trust-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 212.09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Essex Property Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.471 Essex Property Trust-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 129.16 USD, da sich der Wert eines Essex Property Trust-Papiers am 29.09.2026 auf 273.93 USD belief. Das entspricht einem Plus von 29.16 Prozent.
Der Börsenwert von Essex Property Trust belief sich jüngst auf 17.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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