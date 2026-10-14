S&P 500-Wert Essex Property Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Essex Property Trust-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Essex Property Trust-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 208.72 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Essex Property Trust-Papier investiert hätte, hätte er nun 47.911 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 271.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’026.06 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30.26 Prozent erhöht.

Der Essex Property Trust-Wert an der Börse wurde auf 17.23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch