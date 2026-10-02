S&P 500-Wert Equity Residential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Equity Residential von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Equity Residential-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 81.55 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Equity Residential-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.226 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Equity Residential-Aktien wären am 01.10.2026 73.78 USD wert, da der Schlussstand 60.17 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -26.22 Prozent.

Am Markt war Equity Residential jüngst 47.09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch