Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Equity Residential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Equity Residential-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Equity Residential gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Equity Residential-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 60.80 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Equity Residential-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16.447 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 59.98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 986.51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.35 Prozent verringert.
Der Equity Residential-Wert an der Börse wurde auf 45.75 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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