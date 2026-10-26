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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Equinix-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Equinix-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Equinix-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Equinix-Anteile betrug an diesem Tag 719.51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Equinix-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.139 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 955.03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 132.73 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +32.73 Prozent.
Equinix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 94.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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