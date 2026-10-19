S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equinix von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde die Equinix-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Equinix-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 813.93 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Equinix-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.286 Equinix-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 985.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’113.82 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 12’113.82 USD entspricht einer Performance von +21.14 Prozent.

Der Equinix-Wert an der Börse wurde auf 97.28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch