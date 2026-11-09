S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equinix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Equinix-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 347.93 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28.741 Equinix-Aktien im Depot. Die gehaltenen Equinix-Aktien wären am 06.11.2026 29’106.72 USD wert, da der Schlussstand 1’012.71 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 191.07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Equinix bezifferte sich zuletzt auf 100.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch