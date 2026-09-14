Equinix Aktie 26875198 / US29444U7000
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Equinix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equinix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Equinix eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Equinix-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 355.29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Equinix-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.281 Equinix-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Equinix-Papiers auf 1’037.72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 292.08 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 192.08 Prozent vermehrt.
Equinix markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 102.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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