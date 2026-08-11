Equifax Aktie 928524 / US2944291051
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Equifax-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Equifax-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Equifax-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 239.63 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41.731 Equifax-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’554.98 USD, da sich der Wert einer Equifax-Aktie am 10.08.2026 auf 181.04 USD belief. Mit einer Performance von -24.45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Equifax belief sich zuletzt auf 21.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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