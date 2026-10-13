S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Equifax von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde die Equifax-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Equifax-Aktie an diesem Tag bei 178.42 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Equifax-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56.048 Equifax-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Equifax-Papiers auf 147.33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’257.48 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 8’257.48 USD, was einer negativen Performance von 17.43 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Equifax einen Börsenwert von 17.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch