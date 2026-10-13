Equifax Aktie 928524 / US2944291051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Equifax von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Equifax-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 3 Jahren wurde die Equifax-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Equifax-Aktie an diesem Tag bei 178.42 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Equifax-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56.048 Equifax-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Equifax-Papiers auf 147.33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’257.48 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 8’257.48 USD, was einer negativen Performance von 17.43 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Equifax einen Börsenwert von 17.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Equifax Inc.
|
16:02
|S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Equifax von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Equifax-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
29.09.26
|S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Equifax von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
22.09.26
|S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equifax von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Equifax Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.