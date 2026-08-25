S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Equifax-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Equifax-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Equifax-Papier bei 264.91 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Equifax-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.775 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 194.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 734.70 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 26.53 Prozent.

Der Marktwert von Equifax betrug jüngst 22.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch