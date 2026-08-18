Equifax Aktie 928524 / US2944291051
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Equifax-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Equifax-Investment verlieren können.
Vor 3 Jahren wurde das Equifax-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 192.16 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Equifax-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.520 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 92.01 USD, da sich der Wert eines Equifax-Papiers am 17.08.2026 auf 176.80 USD belief. Damit wäre die Investition 7.99 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Equifax zuletzt 21.27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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