S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equifax von vor 5 Jahren verloren

Equifax-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 262.68 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 38.069 Equifax-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’038.53 USD, da sich der Wert eines Equifax-Papiers am 21.09.2026 auf 158.62 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39.61 Prozent vermindert.

Equifax wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18.66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch