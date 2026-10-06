S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Equifax-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Equifax-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 237.33 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Equifax-Aktie investierten, hätten nun 4.214 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 600.85 USD, da sich der Wert einer Equifax-Aktie am 05.10.2026 auf 142.60 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 39.91 Prozent.

Equifax markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch