Equifax Aktie 928524 / US2944291051
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel hätte eine Investition in Equifax von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Equifax eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Equifax-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 133.33 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Equifax-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.750 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Equifax-Papiere wären am 28.09.2026 109.34 USD wert, da der Schlussstand 145.78 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 9.34 Prozent vermehrt.
Equifax erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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