S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equifax-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Equifax-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Equifax-Papier bei 184.91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Equifax-Aktie investiert, befänden sich nun 0.541 Equifax-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Equifax-Anteile wären am 09.11.2026 101.85 USD wert, da der Schlussstand 188.33 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +1.85 Prozent.

Der Marktwert von Equifax betrug jüngst 22.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch