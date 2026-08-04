S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Equifax von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Equifax-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 131.28 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Equifax-Aktie investiert hat, hat nun 7.617 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (174.11 USD), wäre die Investition nun 1’326.25 USD wert. Mit einer Performance von +32.62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Equifax eine Börsenbewertung in Höhe von 20.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch