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Equifax Aktie 928524 / US2944291051

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Equifax-Performance 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Equifax-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Equifax eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Equifax
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Heute vor 10 Jahren wurde die Equifax-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Equifax-Anteile an diesem Tag bei 133.09 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 75.137 Equifax-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Equifax-Papiers auf 189.16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’212.94 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 14’212.94 USD, was einer positiven Performance von 42.13 Prozent entspricht.

Am Markt war Equifax jüngst 22.84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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