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EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012

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Lukrativer EOG Resources-Einstieg? 09.10.2026 16:02:34

S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EOG Resources von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EOG Resources-Aktie gebracht.

EOG Resources
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Am 09.10.2023 wurde die EOG Resources-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EOG Resources-Aktie bei 127.24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.786 EOG Resources-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 148.51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 116.72 USD wert. Mit einer Performance von +16.72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der EOG Resources-Wert an der Börse wurde auf 75.44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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