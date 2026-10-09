S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EOG Resources von vor 3 Jahren verdient

Am 09.10.2023 wurde die EOG Resources-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EOG Resources-Aktie bei 127.24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.786 EOG Resources-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 148.51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 116.72 USD wert. Mit einer Performance von +16.72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der EOG Resources-Wert an der Börse wurde auf 75.44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch