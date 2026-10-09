EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer EOG Resources-Einstieg?
|
09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EOG Resources von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EOG Resources-Aktie gebracht.
Am 09.10.2023 wurde die EOG Resources-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EOG Resources-Aktie bei 127.24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.786 EOG Resources-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 148.51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 116.72 USD wert. Mit einer Performance von +16.72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der EOG Resources-Wert an der Börse wurde auf 75.44 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu EOG Resources Inc.
|
09.10.26
|S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EOG Resources von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Titel EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EOG Resources-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
25.09.26
|S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EOG Resources von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der S&P 500 am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
16.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EOG Resources-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)