S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EOG Resources-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das EOG Resources-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 94.84 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das EOG Resources-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105.441 EOG Resources-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des EOG Resources-Papiers auf 155.62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’408.69 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64.09 Prozent angewachsen.

Am Markt war EOG Resources jüngst 79.70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch