S&P 500-Wert EOG Resources-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EOG Resources von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit EOG Resources-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die EOG Resources-Aktie bei 90.18 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die EOG Resources-Aktie investierten, hätten nun 1.109 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 144.50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160.24 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +60.24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EOG Resources belief sich zuletzt auf 75.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch